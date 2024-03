Umwidmungen: Babler will Abgabe von 90 Prozent

Diese soll 90 Prozent des Zusatzgewinns beim Verkauf umgewidmeter Grundstücke betragen, heißt es in einem SP-Papier. "Es darf nicht sein, dass sich einige wenige an Umwidmungen bereichern, während leistbarer Wohnraum für die Mehrheit der Bevölkerung immer knapper wird", stellt Babler darin fest.

Bei Umwidmungsgewinnen soll demnach zum Zeitpunkt der Umwidmung die Wertsteigerung des Grundstücks steuerbehördlich erfasst und ins Grundbuch eingetragen werden. Auf die Wertsteigerung des Grundstücks durch die Umwidmung würde dann ein pauschaler Steuersatz von 90 Prozent fällig – wenn das Grundstück verkauft wird.

Pyhra: Immo-Gewinn für Ortschef

Am Dienstag hatte erneut ein profitables Grundstücksgeschäft eines VP-Bürgermeisters aus Niederösterreich Aufsehen erregt. Günter Schaubach, Ortschef von Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land), soll – wie die "Wiener Zeitung" berichtete – durch den Kauf, die nachherige Umwidmung und den anschließenden Verkauf eines Grundstücks in seiner Heimatgemeinde 222.100 Euro vor Steuern und Abgaben verdient haben.

Scharfe Kritik daran übten in Niederösterreich SPÖ, Grüne und Neos. Die SPÖ forderte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) auf, "schwarze Schafe endlich in Politpension zu schicken". Von einer "sehr schlechten Optik" sprach freilich auch VP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Die Gemeindeaufsicht des Landes Niederösterreich hat eine Prüfung eingeleitet. Der Bürgermeister selbst hielt seine Grundstück-Deals in der "ZiB2" für "moralisch vertretbar".

VP-Landesgeschäftsführer Zauner: "Sehr schlechte Optik" Bild: Parlament/Rastegar

