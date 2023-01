Umweltministerin Gewessler plädiert für Fracking-Verbot

Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen spricht sich gegen Fracking aus und will diese umstrittene Erdgasfördertechnik verbieten. Das geht aus einem geplanten Vortrag der Ministerin für den Ministerrat hervor, der medial öffentlich geworden ist.

Beim Fracking werden mit hohem Druck Risse in tiefliegenden Gesteinsschichten erzeugt und das darin liegende Gas anschließend herausgeholt. Die Methode ist derzeit vor allem in Niederösterreich, wo am 29. Jänner Landtagswahlen stattfinden, ein Thema. Die Industrie liebäugelt mit Fracking-Gas im Weinviertel. ÖVP-Landespolitiker haben sich bisher eher skeptisch gegenüber Fracking geäußert. Auch der Mineralölkonzern OMV lehnt die Methode ab. Offensiv dafür ist die FPÖ.

Im nördlichen Niederösterreich gibt es Schiefergasvorkommen, die Österreich jahrelang versorgen könnten. Sie befinden sich in mehreren Tausend Metern Tiefe in schwer zugänglichen Gesteinsschichten. Eine vor Jahren an der Montanuni Leoben entwickelte Methode für biologisches Fracking scheiterte an Widerstand und mangelnder Unterstützung und kam über Probebohrungen nicht hinaus.

Gewessler präferiert erneuerbare Energieformen: "Fracking ist in Österreich weder unter energiewirtschaftlichen noch unter betriebswirtschaftlichen, umwelt- oder klimapolitischen Gesichtspunkten eine verfolgenswerte Option", heißt es demnach im Ministerratsvortrag.

Lob von Umweltorganisationen

Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF und Global 2000 begrüßten gestern die Absage der Umweltministerin. Alle drei Organisationen sprachen sich für ein gesetzliches Verbot von Fracking, den Ausbau der Erneuerbaren und einen sparsamen Umgang mit Energie aus.

