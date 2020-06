Umstrittenes Abdullah-Zentrum verlässt Österreich

Das von Saudi-Arabien finanzierte "König Abdulla-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID)" verlegt nach Jahren der Kritik offenbar seinen Sitz. Der Amtssitz wandert nach Genf in die Schweiz, schreibt der Kurier unter Berufung auf regierungsnahe Kreise. Ein entsprechender Beschluss sei vor ein paar Tagen erfolgt. Ein Sprecher des KAICIID wollte den Bericht auf APA-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Das Zentrum, das derzeit noch in einem Palais an der Wiener Ringstraße residiert, geriet vor allem wegen der Menschenrechtsverstöße in Saudi Arabien in die Kritik. Die Grünen etwa organisieren nach einer coronabedingten Pause seit vergangener Woche wieder Demonstrationen vor dem Gebäude und fordern die Freilassung des regierungskritischen Bloggers Raif Badawi.

Das KAICIID wurde 2012 von Österreich, Spanien und Saudi-Arabien gegründet und wird zum Großteil von Saudi-Arabien finanziert. Der Vatikan hat Beobachter-Status.

Im Sommer wurde vom Nationalrat ein Ausstieg Österreichs aus dem Zentrum beschlossen, als in Saudi-Arabien die Hinrichtung eines 18-Jährigen drohte. Der Beschluss war aber nach den Neuwahlen hinfällig. ÖVP und Grüne wollen sich laut Regierungsprogramm "für eine umfasende Reform" des KAICIID einsetzen. Ein Ausstieg wurde nicht ausgeschlossen.

Wie der "Kurier" weiter berichtete, soll die Zahl der Mitgliedsstaaten des Abdullah-Zentrums "voraussichtlich erweitert" werden. Bereits 2018 hatte das Zentrum mitgeteilt, neue Mitgliedsländer aufnehmen zu wollen. Verhandlungen diesbezüglich würden laufend stattfinden und seien auch schon fortgeschritten, erklärte ein KAICIID-Sprecher gegenüber der APA. Endgültige Ergebnisse gebe es aber noch nicht.