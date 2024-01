Umfragen: Freiheitliche gehen als führende Partei in das Wahljahr

Die Freiheitlichen gehen als stärkste Kraft in den Umfragen in das heurige dichte Wahljahr in Österreich. Das zeigt der sogenannte Wahltrend der Austria Presse Agentur (APA). Dafür hat die APA alle seit 2019 zur Verfügung stehenden nationalen Umfragen erfasst und jeweils einen Durchschnittswert für die einzelnen Parteien berechnet.

Die FPÖ lag demnach 2023 das gesamte Jahr bei der Sonntagsfrage ("Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahl wäre?") an der Spitze, im Durchschnitt kamen die Freiheitlichen auf rund 28 Prozent (siehe Grafik).

Dahinter kamen SPÖ und ÖVP, meist in dieser Reihenfolge. Durchschnittlich lag die SPÖ über das Jahr hinweg bei rund 23 Prozent, die ÖVP blieb im Schnitt bei rund 21 Prozent und damit meistens auf dem dritten Platz der Umfragen.

Einen vorübergehenden Absturz erlebten die Sozialdemokraten nach der pannenreichen Wahl von Andreas Babler zum Bundesparteivorsitzenden Anfang Juni des Vorjahres. Dabei fiel die SPÖ kurzzeitig hinter die Volkspartei zurück, erholte sich aber bereits Ende des Monats wieder und blieb seither Umfragen-Zweite.

Weniger Bewegung gab es bei den momentan regierenden Grünen und den Neos. Beide hielten in den meisten Umfragen zwischen rund 9 und 11 Prozent.

Spannend könnte es hingegen bei den Kleinparteien werden. KPÖ und Bierpartei – wobei bei Letzterer das Antreten nicht fix ist – hätten eine Chance, die Vier-Prozent-Hürde zu schaffen, die Umfragewerte rangierten meist um die drei bis vier Prozent. Für die Kommunisten könnten die Chancen vor allem bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Salzburg gut stehen. Immerhin erreichten sie bei der Salzburger Landtagswahl im April 2023 überraschend mehr als 11 Prozent der Stimmen.

FP auch bei EU-Wahl vorn

Richtungsweisend für die Nationalratswahl könnte zuvor bereits die Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni werden.

Auch hier liegen die Freiheitlichen bei den Umfragen deutlich an der Spitze, zuletzt mit 30 Prozent. SPÖ und ÖVP müssten demnach mit jeweils 22 Prozent um den zweiten Platz kämpfen.

Allerdings wurden bisher erst drei Umfragen veröffentlicht, wodurch die Aussagekraft eingeschränkt ist.

Diese Wahlen stehen an

Neben der Nationalratswahl, die nach Plan Ende September oder Anfang Oktober über die Bühne gehen sollte, ist die EU-Wahl am 9. Juni die zweite große bundesweite Wahl in diesem Jahr. Bei der bisher letzten EU-Wahl 2019 war die ÖVP mit 34,6 Prozent stärkste Kraft, dahinter folgten die SPÖ mit 23,9 Prozent, die FPÖ (17,2 Prozent), Grüne (14,1 Prozent) und die Neos mit 8,4 Prozent. Zudem gibt es heuer Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark.

