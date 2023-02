Umfrage: Kaiser hält den Vierer, die FPÖ stagniert

Meinungsforscher Peter Hajek befragte im Auftrag der Kleinen Zeitung 800 Kärntner. Demnach verliert die SPÖ zwar fünf Prozentpunkte, doch bleibt sie mit 43 Prozent unangefochten auf Platz eins. Der Wählerfrust, den derzeit die Regierenden spüren, schlägt hier nicht so stark durch. "Die Kärntner SPÖ hat keinen Bundesregierungs-Malus", analysiert Politikberater Thomas Hofer. Einen positiven Trend durch die Bundes-SPÖ verspüren die Kärntner allerdings auch nicht. Zu sehr führte die SPÖ zuletzt Personaldebatten, ob Pamela Rendi-Wagner oder doch Burgenlands Hans Peter Doskozil an der Spitze stehen sollte.

Interessant ist, dass vom großen bundespolitischen Aufwind die Blauen in Kärnten nicht allzu stark profitieren dürften. Sie liegen laut Umfrage aktuell bei 23 Prozent, exakt das gleiche Ergebnis erzielten sie auch 2018. Ein großes Plus wie in Niederösterreich habe die FPÖ in Kärnten nicht zu erwarten, sagte Hajek. Er sieht noch Luft nach oben, was die Mobilisierung anlangt. Dabei hat sich längst FP-Obmann Herbert Kickl in die Wahlschlacht geworfen, der selbst aus Kärnten kommt und den noch wenig bekannten Landesparteichef Erwin Angerer unterstützt. Angerer ist Abgeordneter und Bürgermeister von Mühldorf.

Konkurrenz kommt vom Bürgermeister von Spittal an der Drau, Gerhard Köfer. Der frühere SP-Abgeordnete und spätere Anhänger von Frank Stronach gründete das Team Kärnten. Er sei die populistische Alternative für all jene, denen die FPÖ zu hart sei, sagte Politikberater Hofer. "Systemkritik ist in Kärnten kein blaues Alleinstellungsmerkmal." Köfer könne frustrierte Rote, Blaue ansprechen, vier von zehn seiner Anhänger gaben in der Umfrage an, dass sie bei der Nationalratswahl 2019 noch die ÖVP unter Sebastian Kurz gewählt hatten. Bei der letzten Wahl kam Köfers Team auf magere 5,67 Prozent, jetzt liegt er bei 13 Prozent.

Die ÖVP ist mit elf Prozent abgeschlagen auf Platz vier, sie hatte vor fünf Jahren 15 Prozent erhalten. Für die Volkspartei ist Kärnten traditionell ein hartes Pflaster. Dennoch dürfte die Partei neuerlich eine Koalition mit der SPÖ eingehen. Zuletzt koalierten auch in Tirol die beiden Parteien, in Niederösterreich verhandeln aktuell ÖVP und SPÖ über ein Bündnis.

Zittern müssen die Grünen, die 2018 neun Prozentpunkte verloren und aus dem Landtag fielen. Auch jetzt sind ihre Chancen auf einen Einzug gering: Sie liegen wie die Neos bei vier Prozent. Sollten beide Parteien doch in den Landtag einziehen, hätte dies Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und würde wohl zulasten der SPÖ gehen. Kaiser baut jedenfalls auf einem Amtsbonus auf. 58 Prozent beantworteten die Frage, ob er Landeshauptmann bleiben soll, mit "ja" oder "eher ja".

