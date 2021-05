Umfrage: 91 Prozent zweifeln am Anstand in der Politik

Viele Österreicher vermissen Anstand und Seriosität in der Politik. Insgesamt 91 Prozent zweifeln daran – 25 Prozent sagen, diese beiden Eigenschaften seien nicht so vorhanden, wie man das in der österreichischen Politik erwarten dürfe, und jeweils 33 Prozent sagen, sie seien kaum bzw. nur zum Teil vorhanden. Fünf Prozent sehen Anstand und Seriosität voll vorhanden.