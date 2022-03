Ukraine: Österreich fordert Schutz der Zivilbevölkerung

Die Betroffenheit ist sichtbar: Immer wieder entschuldigt sich Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) bei seiner gestrigen Pressekonferenz dafür, dass er in Anbetracht der dramatischen Situation und des Anstiegs an zivilen Opfern emotional werde. Außenminister Alexander Schallenberg (VP) berichtet, dass er erst vor kurzem noch mit seinem ukrainischen Amtskollegen ein Glas Wein getrunken habe, und jetzt wisse man nicht, wie lange dieser noch leben werde.

Im Auftrag des Kanzlers zitierte Schallenberg gestern den russischen Botschafter Dmitri Ljubinski ins Außenamt, dieses Mal erfolgte das Gespräch nicht auf Generalsekretärs- sondern auf Ministerebene. "Eines der schärfsten Mittel, das Österreich als neutralem Land zusteht", erklärte Nehammer. Er selbst traf den ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets zum bilateralen Gespräch. Österreich drängte Russland, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten: "Zivilisten als Nichtteilnehmern des Krieges ist nach internationalem Recht, völkerrechtlich und einfach aus Gründen der Menschlichkeit zu helfen", mahnte Nehammer.

Derzeit gebe es keine humanitären Korridore, die Ukraine könne nicht auf sicherem Weg verlassen werden. Davon sind auch 120 Österreicher betroffen, 42 davon halten sich aktuell im von Russen umzingelten Kiew auf. Die österreichische Botschaft wurde in die Westukraine verlegt, das Gebäude stehe als Zufluchtsort zur Verfügung, sagte Schallenberg.

Zudem fordert Österreich die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Angriffe auf die Zivilbevölkerung seien Kriegsverbrechen und würden als solche geahndet werden. Weiters müsse Hilfsorganisationen der Zugang zur Ukraine sichergestellt werden. Schon bald werden Medikamenten- und Lebensmittelengpässe erwartet.

Kein Thema sei derzeit ein EU-Beitritt der Ukraine. Ein solcher sei komplex und setze die Zustimmung aller EU-Mitglieder voraus, sagte Nehammer.

Quartiere für Flüchtlinge

Innenminister Gerhard Karner (VP) koordiniert mit Ländern und Gemeinden die Quartiersuche für Flüchtlinge. Laut UNO sind bereits 677.000 Menschen in Nachbarländer geflohen, die Hälfte davon nach Polen. Weil in Österreich nur 12.500 Ukrainer leben, rechnet man mit einem moderaten Ansturm. Auf EU-Ebene soll am Donnerstag die "Massenzustrom-Richtlinie" aktiviert werden. Diese räumt den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit Schnellverfahren einen Sonderstatus gegenüber anderen Asylwerbern ein.

Gemeinsam mit Gemeindebundchef Alfred Riedl appellierte Karner an Hilfsbereite, sich statt auf Sachspenden auf Geldspenden zu konzentrieren.