Überraschungseffekt in Salzburg: Edtstadler übernimmt von Haslauer

Wilfried Haslauer (VP) ist es am Donnerstag gelungen, das öffentliche Interesse mitten in den Turbulenzen um den Auftakt für blau-schwarze Koalitionsverhandlungen nach Salzburg zu lenken. Haslauer (68) kündigte an, dass er zur Jahresmitte, also mit dem Auslaufen seines Vorsitzes in der LH-Konferenz, als Landeshauptmann zurücktreten und an Karoline Edtstadler (siehe Porträt auf Seite 4) übergeben werde. Bereits ab 1. Februar soll Edtstadler als neue Obfrau die Landes-VP übernehmen.