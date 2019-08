Übergangskabinettmit nur halb so vielen Mitarbeitern

Konkret umfassten die Kabinette mit Stichtag 18. Mai, also dem Tag nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, das in weiterer Folge die Koalition platzen ließ, 395 Mitarbeiter. Mit Stichtag 11. Juni war der gesamte Personalstand unter der Übergangsregierung auf 191 mehr als halbiert – die Reduktion beträgt 51,65 Prozent, so die Antworten auf eine Anfrageserie der Liste Jetzt.

Am deutlichsten fiel die Reduktion im Innenministerium aus. Während der Personalstab unter FP-Minister Herbert Kickl und VP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler insgesamt 54 Personen zählte, sind es bei Wolfgang Peschorn nur noch 15. Drastisch fiel der Abbau zum Teil auch in anderen früheren FP-Ministerien aus. Das Kabinett des damaligen Vizekanzlers und Ministers für Öffentlichen Dienst und Sport, Heinz-Christian Strache, das nun von Finanzminister Eduard Müller mitbetreut wird, wurde um 26 Mitarbeiter von 31 auf fünf reduziert, im Sozialministerium schrumpfte die Mitarbeiterzahl von 34 auf 10, im Verkehrsministerium von 36 auf 14.

Bierlein selbst speckte das Kanzleramt von 31 unter ihrem Vorgänger Sebastian Kurz (VP) auf 14 Beschäftigte ab.