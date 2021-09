NEW YORK. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) vertreten derzeit Österreich bei der jährlichen UNO-Vollversammlung. Beim erstmals in der Pandemie wieder physischen Treffen in New York plädierte Van der Bellen wie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres für mehr Verteilgerechtigkeit bei Impfstoffen mit Blick auf die ärmeren Länder. Bei einer Runde zur Afghanistan-Krise bekräftigte Kurz seine harte Haltung in Asylfragen. Gleichzeitig rief er zur Verbesserung der humanitären Lage bei Frauen- und Menschenrechten in Afghanistan auf.

LINZ. Fast alle Bundesländer melden zum Schulstart einen Mangel an Lehrkräften. In Oberösterreich fehlen vor allem Pflichtschulpädagogen. An AHS und BMHS sind die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie und Sport unterbesetzt. Studierende können bereits nach erfolgreichem Bachelorabschluss per Sondervertrag unterrichten.