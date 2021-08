LINZ. Eine "Mitmachzentrale" für Freiwillige, die sich bei Wahlkampf- oder Verteilaktionen einbringen wollen, präsentierte am Dienstag VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer in der Linzer Landstraße. So solle Thomas Stelzer zusätzlich unterstützt werden, denn bei der Landtagswahl am 26. September entscheide sich, "wer als Landeshauptmann unser Land in diese herausfordernde Zukunft führt". Es gibt auch fünf Regionalteams.

INNSBRUCK. Der schwarze Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl hat die von der türkis-grünen Regierung geplante Steuerreform kritisiert. "Viele Ankündigungen und keine Taten", so Zangerl. Vor allem den Fortbestand der sogenannten kalten Progression nannte Zangerl eine "absolute Frechheit". Diese spüle dem Finanzminister auf Kosten der Steuerzahler Milliarden in die Kassen und sei eine ungerechtfertigte Steuererhöhung bzw. ein "Taschenspielertrick", weil sich dadurch die Steuerzahler die Entlastung selber zahlen würden.