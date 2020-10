WIEN. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) plant den Verkauf von Bundesheer-Liegenschaften in Wien. FP-Wehrsprecher Reinhard Bösch machte die Pläne publik: Er habe Informationen erhalten, wonach Kasernen, Amtsgebäude und Flächen in der Größenordnung von weit mehr als 500.000 Quadratmetern an die Bundesimmobiliengesellschaft verkauft werden sollen. Tanners Kabinett bestätigte Böschs Angaben.

WIEN. Ein Strategiepapier des Rotkreuz-Kommandanten Gerry Foitik schlägt Wellen. Foitik hatte vorgeschlagen, K1-Personen, die sich in Quarantäne befinden, nicht mehr testen zu lassen. Die Zahlen würden sinken, Österreich würde auf der EU-Ampel nicht mehr auf Rot gestellt. Foitik verwies darauf, dass die wenigsten Länder K1-Kontaktpersonen testen würden, es gehe um internationale Vergleichbarkeit. Die SPÖ sprach von "Zahlenmanipulation".

WIEN. Ein Anwalt soll im Wahlkampf dem damaligen SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda das Ibiza-Video für sechs Millionen Euro angeboten haben, berichtet die "Presse". Drozda schlug das Offert ab.