WIEN. Eingestellt hat die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz gegen Thomas Schmid, Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG. Ins Visier der Drogenermittler hatten Schmid im Juni Daten auf seinem Smartphone bei den Casinos-Ermittlungen gebracht.

WIEN. Die Bundesregierung will die Ausgaben für die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Österreich auf vier Millionen Euro verdreifachen. Statt per Fördervertrag soll dies auch per Gesetz festgelegt werden, was IKG-Präsident Oskar Deutsch als "historisch" bezeichnete. Für Antisemitismus dürfe es keinen Platz geben, sagte Kanzler Sebastian Kurz (VP).

WIEN. Der neue Erlass zum Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten ist fertig. Wer nicht männlich oder weiblich ist, soll zwischen "divers", "inter", "offen" und "kein Eintrag" im zentralen Personenregister wählen können. Erstritten war eine Neuregelung vom in Oberösterreich intergeschlechtlich geborenen Alex Jürgen beim Verfassungsgerichtshof worden. Den vom ihm gewünschten Eintrag "inter" verweigerte das Innenministerium bisher.

