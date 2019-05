WIEN. Fortgesetzt wird heute am Wiener Handelsgericht der Prozess um den verhängnisvollen Swap 4175, den die Stadt Linz mit der Bawag geschlossen hat. Richter Andreas Pablik lässt weiterverhandeln, obwohl über einen gegen ihn gerichteten Antrag der Bawag auf Absetzung vom Richtersenat noch nicht entschieden worden ist.

WIEN. 120.000 Menschen haben nach Angaben der SPÖ in Wien am Aufmarsch zum 1. Mai teilgenommen. Die Polizei will nur 12.000 Personen gezählt haben und veröffentlichte Luftbildaufnahmen vom Rathausplatz, die während der Hauptreden entstanden sein sollen. Konter der SPÖ: Man beziehe sich nicht nur auf die Menschen vor dem Rathaus, sondern auch auf diverse Märsche.

WIEN. Die Regierung schickt das im Februar angekündigte Gewaltschutzpaket in Begutachtung. Die Pläne sehen bei Sexualdelikten bzw. Gewalt gegen Frauen und Kinder strengere Strafen vor, aber auch mehr Opferschutz und Täterarbeit. Die Maßnahmen sollen im Herbst im Nationalrat beschlossen werden und per 1. Jänner 2020 in Kraft treten.

