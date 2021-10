Über das System Kurz, eine "fragwürdige Karriereclique" und "Lügen als Standardinstrument"

Mit Einblicken in sein Blog-Archiv, die eine erstaunlichen Prognose aus dem Jahr 2017 ans Tageslicht beförderten, hat Ex-Neos-Chef und ehemaliger parlamentarischer Mitarbeiter der ÖVP, Matthias Strolz, in der Vorwoche Schlagzeilen gemacht – die OÖN berichteten. Vor vier Jahren sagte der einstige Rhetorik-Coach von Kurz die nun erfolgte "Tragödie" voraus, am Sonntagabend fand er als Gast von Claudia Reiterer bei "Im Zentrum" abermals harte Worte.

"Schwerste Krise der Parteigeschichte"

Unter dem Titel "Zwischen Türkis und Schwarz - Wohin steuert die ÖVP?" diskutierten neben Strolz der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, Ministerin Elisabeth Köstinger und Politikwissenschaftler Fritz Plasser über Vergangenheit und Zukunft der Volkspartei. Der Politologe attestiert ÖVP die "schwerste Krise ihrer Parteigeschichte", sieht sie aber noch nicht als "insolvenzgefährdeter Sanierungsfall". Während er der Volkspartei empfiehlt, sich "mit großer Sorgfalt Sachkompetenz zu erarbeiten", rät Strolz seinem ehemaligem Arbeitgeber "sich mit an Haupt und Haaren erneuern". Andernfalls werde die ÖVP unter die 20 Prozent-Marke fallen. In aktuelle Umfragen vom Wochenende stürzt die ÖVP auf 26 Prozent ab und liegt damit nur noch knapp vor den Sozialdemokraten.

"Handwerklich grandios, moralisch verludert"

Strolz erneuert seine Kritik an den Türkisen: Die ÖVP habe sich mit "einer fragwürdigen und kaltschnäuzigen Karriereclique ausgeliefert", Kurz und sein Umfeld habe "handwerklich grandios, aber moralisch verludert" agiert. Später erzählt er von Verhandlungen um Herbst 2016, als angedacht war, dass Neos und der ÖVP gemeinsame Sache machen. Ihm sei dabei klar geworden, dass "Kurz nicht integer handelt und dabei ist, eine Kunstfigur zu schaffen".

Dann erzählt der damalige Neos-Chef, warum die Gespräche – aus seiner Sicht – im Sand verliefen: "Nach einem Verhandlungsabend hieß es: 'Was machen wir, wenn die Medien davon Wind bekommen?' 'Kurz: Dann werden wir dementieren.' Strolz: 'Ich kann nicht lügen.' Kurz: 'Aber ich kann es.'" Strolz' Conclusio: Er habe erkannt, "dass die Lüge bei Kurz ein Standardinstrument ist."

Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger kann über die Vorwürfe nur den Kopf schütteln und wehrt sich gegen Pauschverurteilungen. Sie verweist auf die Unschuldsvermutung, einen weitreichenden und mutigen Schritt von Kurz und das Regierungsprogramm. "Jeder von uns macht einmal etwas, was er dann bereut", meint Köstinger zu den Chats.

"Mit Klientelpolitik nicht aufgehört"

Mit Franz Fischler gesellt sich eine ÖVP-Grande in den illustren Kreis der Kurz-Kritiker. Im Dunstkreis des türkisen Chefs seien "Dinge vor sich gegangen, über die man nur den Kopf schütteln kann", so der ehemalige EU-Kommissar. Das "System Kurz" habe sich bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Die ÖVP habe "nicht aufgehört mit der Klientelpolitik, sie hat nur die Klientel gewechselt". Allerdings hätte die ÖVP mit Mitterlehner nie die Wahlen gewonnen, glaubt Fischler.

Die Sendung in voller Länge können Sie hier nachsehen: