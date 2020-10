U-Ausschuss: Zeugenaussage ließ Abgeordnete aufhorchen

Privatklinikbetreiber Walter Grubmüller war als erster Zeuge geladen und er machte aus seinem Ärger keinen Hehl. Die Aufnahme in den Prikraf stehe seiner Privatklinik zu, die Wirtschaftskammer hätte dies immer verhindert. Ein Gesetz habe er sich nicht kaufen wollen, die 10.000 Euro an die FPÖ seien transparent gewesen. Die Höhe habe er extra so gewählt, dass die Spende beim Rechungshof aufscheine, so Grubmüller: "Sonst wäre ich heute nicht hier und könnte die Anwesenden nicht über die Missstände informieren."

An die FPÖ habe er gespendet, weil deren damaliger Parteichef Heinz-Christian Strache seinem Anliegen als einziger Gehör geschenkt habe.

Zur Sprache kam erneut das Alois-Mock-Institut und die Aussage Grubmüllers dazu ließ die Abgeordneten aufhorchen. Der Privatklinik-Betreiber schilderte, ein Lobbyist aus dem Umfeld der ÖVP habe ihm nahegelegt, Geld an mehrere VP-nahe Vereine zu spenden, um der Klinik zu helfen. "Die wollten mich abkassieren", so Grubmüller. Er habe aber abgelehnt.

Die Abgeordneten von SPÖ und Neos reagierten entrüstet. SP-Fraktionsführer Jan Krainer schrieb auf Twitter von einem "Mafia-ÖVP-System" : "Zahlst du nichts, bekommst du nichts." Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper sieht die Vorwürfe bestätigt, zu dem sei es "schlimmer als gedacht": Grubmüller habe nicht nur für "Leistung von politischer Seite Geld springen" lassen sollen, sondern auch dafür "vonseiten der ÖVP keine Knüppel zwischen die Beine gelegt zu bekommen."

Was ist der Prikraf?

Aus dem Prikraf-Fonds erhalten Privatspitäler Geld, sofern sie medizinisch notwendige Leistungen für Pflichtversicherte erbringen. Dafür müssen die Kliniken in den Prikraf aufgenommen werden. Der Vorwurf lautet, dass Grubmüller 2018 deshalb Aufnahme fand, nachdem er bei Strache mehrmals vorstellig wurde. Zudem wurde unter Türkis-Blau das Volumen des Topfes erhöht, wovon wiederum aus ein ÖVP-Spender profitierte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.