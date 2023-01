U-Ausschuss: Unrühmliches Hickhack zum Finale

Am 3. November 2022 hat Thomas Schmid, Schlüsselfigur in zahlreichen VP-Korruptionsfällen, durch beharrliches Schweigen die Abgeordneten des zugehörigen U-Ausschusses ratlos und verärgert zurückgelassen. In der Folge wurde eine Verlängerung bis 1. Februar beschlossen, um Schmid nach Abschluss seiner Einvernahmen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) noch einmal in den Zeugenstand zu holen. Doch dieser Plan droht nun im Parteiengeplänkel zu scheitern.