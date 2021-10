U-Ausschuss: Sobotka wieder Vorsitzender?

"Von der Geschäftsordnung her ist das so vorgesehen", wird Maurer in einem Interview zitiert. Wenig begeistert ist davon die Opposition und verweist auf den BVT-Ausschuss. Damals hatte Sobotka den Vorsitz an die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP) übergeben. Seine Begründung damals: Er wolle "keinerlei Spekulationen" wegen seines zuvor ausgeübten Amtes als Innenminister zulassen. Beim geplanten U-Ausschuss gelte dies umso mehr, Sobotka befinde sich mitten im Untersuchungsgegenstand, so SP-Fraktionsführer im Ibiza-Ausschuss Jan Krainer (SP). Würde Sobotka nicht verzichten, würde er "den Ausschuss und wohl auch sich selbst nichts Gutes tun", so FP-Abgeordneter Christian Hafenecker.

Im Ibiza-Untersuchungsausschuss wurde die Vorsitzführung von Sobotka von der Opposition immer wieder als nicht unparteilich kritisiert.