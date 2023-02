U-Ausschuss: Schlussbericht mit Empfehlungen

Das von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl verfasste Konvolut zeichnet den Verlauf der Befragungen nach.

Am Ende liefert Pöschl Empfehlungen, darunter die Schaffung eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts. Auch regt er eine Änderung der Strafprozessordnung an: So sollte zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Verfahrensbeteiligten ein Straftatbestand geschaffen werden, der die Veröffentlichung der Anklageschriften verbietet, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen worden ist. Gesetzliche Schutzmaßnahmen fordert Pöschl für private Handynachrichten. Für künftige U-Ausschüsse empfiehlt er zudem eine Aufwertung der Position des Verfahrensrichters.

Inhaltlich hält er zur VP-Inseratenaffäre fest, dass sich "kein konkreter Hinweis" gefunden habe, dass "Weitergaben von durch Ministerien bezahlte Umfrageergebnisse an die ÖVP erfolgt wären". 14 Tage haben Fraktionen Zeit, Berichte anzufügen, dann wandert der Bericht in den Nationalrat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik Jasmin Bürger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.