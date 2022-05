U-Ausschuss: Rechtsschutzbeauftragte Aicher wird befragt

Sie hatte nach heftiger Kritik aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihren Rückzug von ihrem Posten per 30. Juni angekündigt. Aichers Kritik richtete sich etwa gegen die Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der ÖVP-Inseratenaffäre.

Zudem warf Aicher Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vor, sie würde versuchen, ihre Weisungsungebundenheit zu umgehen, indem Zadic ihr klar gemacht habe, sie solle "keine WKStA-Angelegenheiten mehr machen". Als weitere Auskunftsperson wird am Mittwoch noch vor Aicher die Kabinettschefin der Justizministerin, Sarah Böhler, Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Befragt werden soll auch die Strafrechtsprofessorin Susanne Reindl-Krauskopf, die Mitglied im Weisungsrat ist.

Nur wenig Erkenntnisgewinn erwartet sich die Opposition vom heutigen Befragungstag. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sieht den zweiten vergeudeten Tag, an dem die Türkisen für die Ladung verantwortlich zeichneten. Ähnlich auch Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli: "Bereits gestern konnten wir sehen, wie das Kartenhaus vom Kollegen Hanger in sich zusammenfällt." Die "Hanger-ÖVP" habe sich wieder einmal auf die Justiz eingeschossen, dies sei aber gestern "eindeutig nach hinten los gegangen". Und auch Jan Krainer von der SPÖ hat nicht viel Erwartungen an den zweiten "ÖVP-Tag".

Anders sah dies freilich ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Bereits gestern habe sich gezeigt, dass es "natürlich zu keiner Zeit ein Netzwerk der ÖVP oder ein System Pilnacek" gegeben habe. "Das ist gestern bestätigt worden und erwarten wir uns auch heute." Von besonderem Interesse ist für Hanger die zweite Auskunftsperson, Kabinettschefin Böhler. Zum einen sei sie letztverantwortlich für die Aktenlieferung, bei der Hanger ein "unglaubliches Ungleichgewicht" ausmacht, schließlich seien die Chats mit SPÖ-Bezug noch immer nicht vorgelegt worden. Zum anderen vermutet er Informationsflüsse von der Kabinettschefin zum "Zack Zack"-Herausgeber und Ex-Abgeordneten Peter Pilz, denn dereinst sei sie dessen parlamentarische Mitarbeiterin gewesen. "Wir haben Indizien, dass es da noch laufend Informationsaustausch gibt." Er werde dies Böhler unter Wahrheitspflicht fragen.