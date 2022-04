U-Ausschuss: Peschorn kritisiert "Seilschaften"

Welche Seilschaften er konkret meine, ließ er auf Nachfrage aber offen – es handle sich nicht unbedingt um parteipolitische Netzwerke, sondern Menschen "unterschiedlicher Couleurs, die einander finden", um "meistens wirtschaftlich etwas durchzusetzen, was den Interessen der Republik widerspricht". Wenn er solche Vorgänge wahrgenommen habe, habe sich die Finanzprokuratur stets widersetzt.

Noch seien nicht alle Details der Internen Revision seiner Behörde zu den Beinschab-Studien in der VP-Inseratenaffäre fertig, so Peschorn, daher seien die Akten noch nicht an den Ausschuss geliefert worden.

Verwirrung herrscht um die tags zuvor vom Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FP) gegen Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) angekündigte Beugestrafe wegen Aussageverweigerung. Hofer, der bei Schellings Befragung den Vorsitz führte, will die Beugestrafe selbst beantragen, möglicherweise darf dies aber nur Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Eine Klärung werde es nach Ostern geben, kündigte Hofer an.