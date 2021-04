U-Ausschuss: Kurz-Mails und Schmid-Chats

SPÖ und Neos hatten beklagt, dass man von Kanzler Sebastian Kurz sowie dessen damaligem Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide VP) und deren Kabinetten keine Akten aus türkis-blauen Tagen erhalten habe.

Der Streit dürfte allerdings ungelöst in die nächste Runde gehen. Bereits am Montagvormittag bekräftigte Kurz seine bisherige Argumentation. Man habe nach seiner Abwahl im Zuge des Ibiza-Videos 2019 "alles Relevante" veraktet, den Rest vernichtet. Das Kanzleramt übermittelte dem VfGH am Montag 692 Mails von Mitarbeitern, laut denen sie keine "abstrakt relevanten Akten und Unterlagen" gefunden hätten.

Aufregung um Sobotka

SP-Fraktionsführer Kai Jan Krainer hofft, dass der VfGH in mehreren Punkten der Opposition recht gibt. Etwa in der Ansicht, dass Schriftgut aufzubewahren sei und von einem Regierungsmitglied "nicht wahllos gelöscht werden darf, weil dienstlich relevante Kommunikation" über ein privates Handy geführt worden sei. Offen sei die strafrechtliche Relevanz.

Die Opposition wartet auch noch auf ein VfGH-Urteil, um an 9530 E-Mails der Kanzler-Denkfabrik "Think Austria" zu kommen. Noch in dieser Woche soll die zweite Tranche der Chats von ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid eintreffen.

Der Vorstoß von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf Puls24, in U-Ausschüssen auf die Wahrheitspflicht zu verzichten, löste gestern Abend Kritik bei der Opposition aus.