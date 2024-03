U-Ausschuss: Koalition geht gegen blaue Verweigerer vor

Wie bereits erwartet wurde der zweite Sitzungstag im Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" zu einem Treffen der Abgeordneten ohne Zeugen. Sechs Personen, alle aus dem blauen Umfeld, hatten davor aus unterschiedlichen Gründen abgesagt, darunter Ex-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und Reinhard Teufel, Kabinettschef von Herbert Kickl (alle FP) in dessen Zeit als Innenminister.

Heute ist Teufel blauer Klubchef im niederösterreichischen Landtag. Er war ursprünglich für Mittwoch von VP-Fraktionsführer Andreas Hanger in den U-Ausschuss geladen, wurde aus- und schließlich für Donnerstag wieder eingeladen, wofür er nun keine Zeit hatte. Hanger will Teufel mit anderen noch einmal laden. Und er kündigte ergänzende Beweisverlangen an.

Eines betrifft Teufels Dienstwagen, der einem Kabinettschef gar nicht zugestanden wäre und mit dem in eineinhalb Jahren 95.000 Kilometer absolviert worden sind. Hanger will wissen, ob darunter auch private Fahrten waren, schließlich sei Teufel mit dem Wagen "zwei Mal um die Welt" gefahren. Auch die "Russland-Nähe" der FPÖ soll bei den nächsten Sitzungen am 10. und 11. April besprochen werden.

"An Skurrilität nicht zu überbieten"

Als "an Skurrilität nicht zu überbieten" bezeichnete die grüne Fraktionschefin Meri Disoski den Auftritt des zweiten engen Kickl-Vertrauten. Der Ex-Generalsekretär im Innenressort, Peter Goldgruber, hatte jede Aussage verweigert, weil er die Verfassungsmäßigkeit des U-Ausschusses in Zweifel gezogen hat. Stattdessen trug er mehrfach sein 20-minütiges Statement zur Entschlagung vor.

Goldgrubers Verhalten könnte nun dazu führen, dass sich der Verfassungsgerichtshof tatsächlich mit der davor schon von SPÖ und FPÖ angezweifelten Rechtmäßigkeit des U-Ausschusses auseinandersetzen muss. Im Falle von Goldgruber und Hartinger-Klein will Hanger beim Bundesverwaltungsgericht Beugestrafen beantragen. Der FPÖ warf er eine "Verhöhnung des Parlaments" und eine "demokratiepolitische Bankrotterklärung" vor. Disoski sprach von "blauer Vertuschung".

