U-Ausschuss in zwei Wochen, Sobotka bleibt umstritten

Die Grünen haben zuletzt im OÖNachrichten-Gespräch Druck gemacht, dass Sobotka verzichtet.

Rein rechtlich sei die Vorsitzführung kein Problem, erklärte am Wochenende Walter Pilgermair, früherer Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck und Verfahrensrichter in den U-Ausschüssen zu Hypo Alpe Adria und Commerzialbank Mattersburg, in Ö1. Er würde Sobotka aber raten, sich bei Angelegenheiten, in denen er involviert sei, zurückzunehmen. An solchen Tagen könnte er sich vertreten lassen. Pilgermair ist dafür, Ausschusssitzungen künftig öffentlich zu machen, damit sich die Bevölkerung ein Bild machen könne.

Im Innenministerium herrscht Hochbetrieb wegen des U-Ausschusses. Innenminister Gerhard Karner (VP) sagte den Salzburger Nachrichten, dass alle 38.000 Mitarbeiter des Ressorts aufgefordert worden seien, alle verfügbaren dienstlichen E-Mails von und an Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller zu suchen und abzugeben, um sie zur Verfügung zu stellen. Aus Kloibmüller-Chats ist etwa bekannt geworden, dass Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) als Innenministerin die SPÖ "Gsindl" genannt hat.

"Gsindl", aber auch "Gfraster"

Die Aufregung darüber findet Kanzler Karl Nehammer (VP), der mit Mikl-Leitner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner soeben auf Skiurlaub in Osttirol war, "scheinheilig". Nehammer erinnerte am Sonntag "an die ,Gfraster‘ des Herrn Muchitsch oder die ,mieselsüchtigen Koffern‘ des Herrn Häupl", beide SPÖ, von der FPÖ wolle er gar nicht reden.