U-Ausschuss: Heute sollen Chatnachrichten vorgelegt werden

Nach einem langen ersten Tag, geprägt von zahlreichen und langwierigen Geschäftsordnungsdebatten, wird der U-Ausschuss zu Korruption im Umfeld der ÖVP am Donnerstag fortgesetzt.

Mit Müller, dem nunmehrigen Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), steht den Abgeordneten am Vormittag der langjährige Sektionschef im Finanzministerium Rede und Antwort. Er soll mit dem damaligen Generalsekretär Thomas Schmid in regem Kontakt gestanden sein. Die Abgeordneten erwarten sich von ihm Erhellendes etwa zu Vorgängen im Finanzministerium wie etwa zu den Beinschab-Studien oder zur Steuersache des Unternehmers Siegfried Wolf.

Live ab 8.30 Uhr: Die Statements vor dem zweiten Befragungstag

Pilz will 49 Seiten Chats übergeben

Am Nachmittag kommt dann mit Pilz ein ehemaliger Abgeordneter mit U-Ausschuss-Erfahrung. Die Abgeordneten werden ihn vordringlich über jene Chats aus dem Smartphone des langjährigen Spitzenbeamten des Innenministeriums, Michael Kloibmüller, befragen, die sein Onlinemagazins "zackzack.at" veröffentlicht hat. Wie Ö1 berichtet, will Pilz nun 49 Seiten an Chatnachrichten übergeben.

So wird der Vorsitzende des U-Ausschusses, Wolfgang Sobotka (ÖVP), selbst zum Thema. Eine veröffentlichte Nachricht Sobotkas lautete etwa: "Wurde gebeten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Da er in der Christgewerkschaft recht fleißig ist, mach ich das gerne." Eine andere lautete: "Schwarze ins Leo laufen lassen ist nicht akzeptierbar, Stopp den Vorgang bis ich Klarheit habe."