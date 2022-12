U-Ausschuss: Geplänkel wegen Arbeitsplan

Sobotka appelliert an die Abgeordneten, Einvernehmen herzustellen und so der parlamentarischen Praxis zu entsprechen, damit der Ausschuss zu einem "versöhnlichen Abschluss" kommen könne.

SP-Fraktionsführer Jan Krainer hatte Sobotka aufgefordert, das Zepter in Sachen Arbeitsplan in die Hand zu nehmen und eine Ergänzung desselben vorzulegen. Schließlich komme ihm "aufgrund der Geschäftsordnung" diese Aufgabe zu, so Krainer.

Sobotka erteilte dem eine Absage. "Es wäre ein klares Abgehen von der parlamentarischen Praxis, wenn der Vorsitzende ohne Einvernehmen der Fraktionen einen offiziellen Vorschlag in den Ausschuss zur Abstimmung bringen würde", hieß es aus seinem Büro. Bisher sei in U-Ausschüssen der Arbeitsplan grundsätzlich im Einvernehmen aller Fraktionen beschlossen worden.

