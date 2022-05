U-Ausschuss: Absage von Ex-Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler

Bereits am Mittwoch wird Landeshauptmann Markus Wallner (VP), gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Vorteilsnahme ermittelt, aus Auskunftsperson erwartet. Wallner wird von einem nicht namentlich genannten Unternehmer vorgeworfen, bei einer Betriebsveranstaltung selbst für Inserate in der Parteizeitung „Vorarlberger Wirtschaft“ geworben und dafür Entgegenkommen bei Betriebsbewilligungen in Aussicht gestellt zu haben. Was der VP-Landeschef bestreitet.

Mit dem ehemaligen Vorarlberger Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler wäre nach Wallner die zentrale Figur in der Affäre, in der auch ein Finanzstrafverfahren wegen nicht abgeführter Steuern läuft, als Zeuge im U-Ausschuss aufgetreten. Wie die Parlamentsdirektion am Montagvormittag mitteilte, wird Kessler allerdings „aus gesundheitlichen Gründen“ am Mittwoch nicht nach Wien anreisen. Ob und wann es einen Ersatztermin geben wird, war vorerst nicht bekannt. Als zweiter prominenter Spitzenpolitiker mit Vorarlberger Wurzeln ist am Donnerstag Finanzminister Magnus Brunner (VP) zu Gast im U-Ausschuss.