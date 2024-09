TV-Duell: Kogler und Kickl bei ORF-Duell auf Konfrontationskurs

Kogler plädierte erneut für eine "Brandmauer" gegen eine blaue Regierungsbeteiligung. Kickl, der Kogler als "Antidemokrat" titulierte, glaubt trotz der Abgrenzung der anderen Parteien weiter an eine blaue Koalition. Denn "die Macht des Wählers" ändere das realpolitische Gefüge, so Kickl.

Einmal mehr kritisierte Kogler "neonazistische Umtriebe" in der FPÖ - für Kickl "Lügen- und Unterstellungsgeschwurbel", das nicht dem Format eines Vizekanzlers entspreche. In Richtung von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer, für den vor allem Kickl das Problem in der FPÖ darstellt, betonte Kogler einmal mehr, die "vielen vernünftigen" Funktionäre bei den Freiheitlichen müsse man "mit dem ornithologischen Feldstecher suchen".

Auch die Debatte über Sachthemen war großteils von gegenseitigen Schuldzuweisungen und Abwertungen geprägt. Moderatorin Alexandra Maritza Wachter hatte ihre liebe Not, die beiden Kontrahenten beim Thema zu halten. Exkurse führten von Viktor Orban bis zur John F. Kennedy. Beim Schutz der Grenzen gegen illegale Migration attestierten sich Kogler und Kickl gegenseitig eine Rechenschwäche. Zumindest einige Übereinstimmungen gab es im Gesundheitsbereich, wo sich Kickl wie Kogler für eine bessere überregionale Steuerung etwas beim Spitalsbau und gegen "Krankenhausdenkmäler" der Landeshauptleute auf der Grünen Wiese aussprachen.

