Türkiser Schatten: Warum Schallenberg und Kogler einander mögen (müssen)

Zwanzig Tage ist es her, dass Sebastian Kurz seinen seither oft zitierten "Schritt zur Seite" gemacht und damit die Fortsetzung der türkis-grünen Koalition mit Alexander Schallenberg ermöglicht hat. Fünf Tage später hat sich Kurz, für einen Klubobmann ungewöhnlich, als 36. Redner in der Budgetdebatte, also im Pool der "Hinterbänkler", erstmals im Nationalrat zu Wort gemeldet.