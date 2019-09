Türkiser Jubel, Abgesang auf Blau und grüne Visionen

Jungfamilien mit Kindern, die an Wahlsonntagen üblichen Altfunktionäre und dazwischen zahlreiche Mitglieder der im Sommer geplatzten Regierung: Die bunte Fangemeinde von Sebastian Kurz feierte gestern ausgelassen den größten Erfolg, den es seit Wolfgang Schüssels Triumph 2002 zu feiern gab. Und viele zogen die eine oder andere Parallele, was den Umgang mit dem wuchtigen Votum betraf.

Damals verhandelte Schüssel zunächst mit den Grünen, um danach doch wieder mit den arg gebeutelten Freiheitlichen zu paktieren. Im Kursalon Hübner ging der Tenor diesmal in die andere Richtung: "Koalitionsverhandlungen dauern viele Wochen", da könne man womöglich bei den Blauen gar nicht wissen, "wen der Staatsanwalt bis am Schluss am Tisch sitzen lässt", konnte sich Ex-VP-Obmann Josef Pröll einen Seitenhieb auf die zuletzt von Skandalen gebeutelte FPÖ nicht verkneifen.

Etwas zurückhaltender Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann, für den eine Koalition mit der FPÖ nicht "dem Wählerwillen" entsprechen würde. Er selbst möchte gerne weitermachen, aber bei einer Neuauflage könne er sich das "nicht vorstellen".

Auch im Saal war die Stimmung ähnlich. Als noch vor der ersten Hochrechnung auf der Vidiwall die Grafik von Österreichs Kleingemeinden aufschien, in denen die FPÖ durch die Bank Verluste zu verzeichnen hatte, ging ein lautes Raunen durchs Publikum.

"Interessante Variante"

Verhaltener blieben die Signale Richtung Grün. Margarete Schramböck, Ex-Wirtschaftsministerin und VP-Spitzenkandidatin im schwarz-grünen Tirol, sieht nun alleine Kurz am Zug. Mit Michael Spindelegger, der Türkis-Grün zur "interessanten Variante" erklärte, war es noch ein Ex-Parteiobmann, der die Dinge an diesem Abend klarer ansprach.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Wahlkampf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.