Türkis-grüner Streit um Spitzenposten

Wirtschaftsminister Martin Kocher will am von Vorgängerin Margarete Schramböck (beide VP) aufgesetzten Auswahlverfahren festhalten. Darin wurde der Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts, Michael Sachs, erstgereiht.

Dies obwohl Sachs, einst im Kabinett von Altkanzler Wolfgang Schüssel, anders als die als parteipolitisch unabhängig geltende Interimsleiterin der BWB, Natalie Harsdorf-Borsch, keine Expertise im Wettbewerbsrecht mitbringe, sagen die Grünen. Sie wollen ein neues Verfahren, in dem dieser Aspekt stärker gewichtet wird. Aus Kochers Büro heißt es, dass Sachs im Auswahlverfahren die höchste Punkteanzahl erreicht habe. Dieses Ergebnis könne man nicht ignorieren. In einem Bericht von Radio-Ö1 bestätigt Sachs, dass er mit dem Vorsitzenden der Auswahlkommission, Jörg Zehetner, "sehr gut bekannt" sei. Ein Partner Zehetners ist zudem Präsident der Lobbyingorganisation ÖG Bau, gegen die die BWB rund zwei Dutzend Verfahren laufen habe. Vor Jahren soll Sachs selbst ein Vorstand der ÖG Bau gewesen sein. In der BWB dürfte sich die Cheffrage erst nach dem Sommer stellen.