Türkis-grüner Koalitionsstreit um Klimaaktivistin

Just an dem Tag, an dem Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine zufriedene Arbeitsbilanz über das Jahr 2023 zogen, entfachte sich ein heftiger Koalitionsstreit um Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Im Zentrum stand die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl, gegen die die Staatsanwaltschaft Wien wegen krimineller Vereinigung ermittelt. Windl hatte sich mit einem Gemisch aus Quarzsand und Superkleber auf der Südosttangente festbetoniert.

Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Ein von der Anklagebehörde eingebrachter Antrag auf Verhängung der U-Haft wurde vom Wiener Landesgericht für Strafsachen aber abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wollte gegen den Beschluss Beschwerde einlegen. Von den übergeordneten Behörden, der Oberstaatsanwaltschaft Wien und dem Justizministerium, kam aber die Weisung, von der Beschwerde Abstand zu nehmen. Die U-Haft für die aus Niederbayern stammende Windl war damit vom Tisch.

Mikl-Leitner "höchst irritiert"

Zunächst zeigte sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) "höchst irritiert" über den Verlauf. Es entstehe "der Eindruck, dass Klimakleber in diesem Land Narrenfreiheit genießen. Das ist fatal", so Mikl-Leitner. Am Dienstag legte VP-Generalsekretär Christian Stocker nach. Er verlangte "dringend Aufklärung über die mutmaßlich ideologisch motivierte Intervention durch eine Weisung von Justizministerin Alma Zadic".

Beschwerde "daschlogn"

Stocker warf der Justizministerin vor, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft einfach "daschlogn" zu haben. Die Öffentlichkeit habe eine Antwort auf die Frage verdient, "wie viele Weisungen aus dem Justizministerium kommen. Daher muss Zadic die immer noch ausständigen Weisungsberichte für die Jahre 2021 und 2022 endlich vorlegen."

Im Justizministerium verwies man auf die zuständige Sektion. Und weiter hieß es: "Im Rahmen der Fachaufsicht wurde entschieden, dass die Beschwerde nicht erfolgversprechend ist, weil die Entscheidung des Landesgerichts für Strafsachen Wien rechtlich zutreffend ist." Der Weisungsrat werde sich mit der Causa befassen. Die Ermittlungen gegen Windl würden "selbstverständlich unbeeinflusst" weitergehen.

Auf politischer Ebene kam der Konter von Agnes Prammer. Die grüne Justizsprecherin warf Stocker wie Mikl-Leitner vor, mit ihren Vorwürfen "durch Unwissenheit" zu glänzen. Bei dem "unwürdigen Schauspiel" gehe es der ÖVP lediglich darum, Zadic eine "politische Weisung" unterzujubeln und daraus politisches Kapital zu schlagen, sagte Prammer.

