Türkis-grüne Regierung praktisch fix

Offiziell wollen Sebastian Kurz und Werner Kogler nach "intensiven Verhandlungen der vergangenen Tage" noch die Zeit über Silvester nutzen, um letzte Details zu besprechen, wie der VP-Obmann und der Grünen-Chef Sonntagfrüh bestätigten. Inoffiziell war da der Durchbruch einschließlich Ressortaufteilung aber bereits geschafft. Dem Vernehmen nach werden die Grünen ein um Klima- und Umweltschutz angereichertes Infrastrukturministerium erhalten, dazu das Sozial- und Gesundheitsministerium sowie die Sport- und Kulturagenden und das Justizministerium.

Die türkisen Schlüsselressorts sollen neben dem Finanzministerium, das Innen- und Außenministerium sowie Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und Verteidigung sein. Über die personelle Besetzung wollte man sich noch austauschen.

Kogler, der von der Überwindung "vieler scheinbar unüberwindlicher Hürden" in den letzten Stunden gesprochen hat, will das Gesamtpaket am nächsten Wochenende seinem Bundeskongress in Salzburg zur Abstimmung vorlegen. Die 276 Delegierten sollen am ersten Jänner-Wochenende zusammenkommen, um über den Koalitionspakt und die Liste der Ministerinnen und Minister abzustimmen. Parteichef Kogler braucht bei diesem Konvent eine deutliche Mehrheit, um in die erste Koalition von ÖVP und Grünen auf Bundesebene zu gehen. Das Regierungsprogramm wollen Kurz und und Kogler am 2. Jänner vorlegen.

Mögliche Angelobung nach dem Dreikönigstag

Kurz versprühte Zuversicht. "Die intensiven Verhandlungen der vergangenen Tage und Wochen haben sich gelohnt. Die Ziellinie ist noch nicht überschritten, aber die großen Steine auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung sind von beiden Seiten aus dem Weg geräumt worden", teilte er mit. "Wir stehen zwei Tage vor Silvester, diese Zeit und den Jahreswechsel wollen wir noch für einen letzten Feinschliff nutzen." Kurz wird den Parteivorstand mit dem Ergebnis der Verhandlungen befassen. Die Zustimmung dieses Gremiums gilt als sicher.

Laut Kogler sind einzelne wichtige Fragen noch offen, diese sollen in den nächsten Tagen geklärt werden. "Wenn es uns gelingt, auch diese letzten offenen Punkte zu lösen, kann am nächsten Samstag beim Bundeskongress über den Eintritt der österreichischen Grünen in die Bundesregierung entschieden werden."

Die Angelobung der türkis-grünen Koalitionsregierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll am 7. Jänner 2020 stattfinden. Sie löst dann die Beamtenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein ab, die seit dem Bruch der türkis-blauen Regierung im Amt war.