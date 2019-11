Türkis-grüne Koalitionsverhandlungen: Der Poker um die Ressortverteilung

Die Ankündigung von Hartwig Löger, nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung zu stehen, öffnet für die Grünen die Pforten der Himmelpfortgasse ein kleines Stück. Die Ökos spitzen auf das Ressort: Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi hat es bereits öffentlich ausgesprochen. Es ist in Wirklichkeit das einzige Ministerium mit einer Art Richtlinienkompetenz – der höchste Säckelwart der Republik hat über das Budget Mitsprache in den anderen Ressorts. Werner Kogler als studierter Volkswirt würde die Kompetenz mitbringen.

Hört man sich bei der Volkspartei um, ist die Stimmung hingegen einhellig: Die Finanzen werde man nicht hergeben.

Kogler hat bereits einmal einen Verteilungsschlüssel genannt. Aufgrund des Wahlergebnisses liegt dieser bei eins zu 2,5. Umgerechnet würde das bedeuten, die ÖVP stellt in etwa zehn Regierungsmitglieder, die Grünen vier. Was der FPÖ in den letzten Koalitionsverhandlungen das Innenministerium war, ist den Grünen das Umweltressort. Es ist die Kernkompetenz und nicht verhandelbar. Für die Grünen ist ein Klimaschutzministerium in Kombination mit Energie sinnvoll, zusätzlich könnten die Ökos über das Verkehrsressort Initiativen vorantreiben. Überhaupt wollen die Grünen, sofern sie in Regierungsverantwortung kommen, gestaltende Ressorts übernehmen.

Mangelnde Attraktivität

An Attraktivität eingebüßt hat das Außenministerium. Durch die Übertragung der EU-Agenden ins Kanzleramt wurde dessen Bedeutung geschmälert. Die Grünen könnten über die Entwicklungshilfe, die traditionell unterdotiert ist, Akzente setzen. Die Frage ist auch, ob Integration beim Ressort bleibt oder stattdessen ins Bildungs- oder Sozialministerium wandert.

Ein Splitting ist bei den Sicherheitsministerien – Inneres, Verteidigung, Justiz – nötig. Die ÖVP wird auf Inneres drängen, die Grünen notgedrungen wohl Justiz übernehmen. Verteidigung ist das ungeliebte Stiefkind, für das sich keine der zwei Parteien sonderlich zu interessieren scheint.

Für Bildung und Wissenschaft bringt sich Heinz Faßmann wieder in Stellung, vonseiten der Grünen wurden hier offiziell noch keine Begehrlichkeiten angemeldet, wobei die Studenten grüne Zielgruppe sind. Eher rechnet man bei den Grünen damit, Soziales oder Gesundheit zu übernehmen. Schon vor der Wahl war vonseiten der ÖVP zu vernehmen, dass das Ressort zu groß sei und man es wieder in zwei Ministerien teilen wolle.

Grüne wollen Frauenagenden

In der vergangenen Regierung spielte das Frauenressort eine schwache Rolle, die Grünen wollen die Agenden für sich beanspruchen. Das grüne Statut legt übrigens fest, dass mindestens die Hälfte der Funktionen paritätisch besetzt sein müssen. Bei einer ungeraden Zahl an Ministerjobs wären Frauen zu bevorzugen. Als Ministerinnen wurden bei den Grünen Leonore Gewessler (Umwelt), Alma Zadic (Justiz, Frauen) und Salzburgs Astrid Rössler (Verkehr) genannt. Bei den Männern gelten Kogler (Vizekanzler) und Oberösterreichs Rudi Anschober (Allrounder) als Fixstarter.

Rolle für Blümel

In der Volkspartei soll Gernot Blümel eine repräsentative Rolle einnehmen, zieht er doch für die Wiener VP in den Landtagswahlkampf. Er könnte als Finanz- oder auch Innenminister zusätzliche Beliebtheitspunkte sammeln. Äußeres ist keine Option, da Blümel im März Vater einer Tochter wird. Elisabeth Köstinger dürfte als Landwirtschaftsministerin bleiben, Margarete Schramböck als Wirtschaftschefin. Juliane Bogner-Strauß, aber auch Landesrätin Christine Haberlander könnten Gesundheit und Familie übernehmen, EU-Mandatarin Karoline Edtstadler Inneres. In die Ministerriege aufrücken könnte auch VP-Generalsekretär Karl Nehammer, der als Milizoffizier für die Verteidigungsagenden das nötige Interesse mitbringen würde.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at