Türkis-grüne Koalitionsverhandlungen bewegen sich auf die Zielgerade zu

Nach einer dreitägigen Weihnachtspause beginnen heute wieder die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen. VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler werden einleitend gegen 14 Uhr kurze Statements abgeben. Bisher waren die Aussagen stets sehr ähnlich: Beide lobten den respektvollen Umgang und betonten, dass Qualität vor Tempo gehe.

Geplant sind heute nicht nur Vier-Augen-Gespräche, sondern auch Verhandlungen in der Steuerungsgruppe. Dabei könnten sich schon potenzielle Minister einer neuen Regierung gegenübersitzen. Namen kursieren bereits, doch vorher müssen noch die letzten inhaltlichen Stolpersteine ausgeräumt werden. Der größte Diskussionsbedarf besteht rund um die von den Grünen geforderte CO2-Bepreisung. Die Wirtschaft will einer Verteuerung von Emissionen nur zustimmen, wenn sie dafür im Gegenzug Entlastungen für Unternehmen erhält.

Am 23. Dezember saßen sich Kurz und Kogler im hell erleuchteten Winterpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse ein letztes Mal gegenüber. Kurz nach Mitternacht gingen sie auseinander. Man habe "gute Fortschritte" gemacht, hieß es. Aber: "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen."

Zumindest aus Vorarlberg kamen am Stefanitag positive Signale. "Meine Prognose wäre die, dass bis zum 31. Dezember dieses Jahres die Entscheidungen gefallen sind", sagte der grüne Landesparteichef Johannes Rauch. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) spürte hingegen keinen Zeitdruck: "Mir ist es ehrlich gesagt durchaus auch Recht, wenn man sich genauer und länger über Dinge unterhält und, wenn es zu einem Abschluss kommen sollte, der dann auch hält." Immerhin würden mit ÖVP und Grüne zwei Partner verhandeln, die aus sehr unterschiedlichen Welten kämen, räumte er ein.

Noch keine Einladung verschickt

Dass eine neue Regierung noch heuer angelobt wird, ist auszuschließen. Denn die Grünen können einen Koalitionspakt nur dann verbindlich abschließen, wenn dieser auch von den rund 300 Delegierten des Bundeskongresses bewilligt wird. Sieben Tage vor dem Kongress muss der erweiterte Bundesvorstand zusammentreten. Dafür wurden bisher keine Einladungen versandt.

Noch ein weiteres Kriterium ist zu beachten: Innerhalb einer Woche nach der Angelobung muss sich eine neue Regierung vor dem Nationalrat erklären. Plangemäß findet die nächste Sitzung am 22. Jänner statt, sie kann aber auch vorher einberufen werden.

Das Personalpaket wird zum Schluss geschnürt. Zuletzt hieß es, dass Gernot Blümel neuer Finanzminister werden soll. Als Staatssekretär könnten ihm die Grünen Kogler-Vertrauten Josef Meichenitsch zur Seite stellen. Das Innenressort soll in der Hand der niederösterreichischen VP bleiben und an VP-Generalsekretär Karl Nehammer gehen. EU-Abgeordnete Karoline Edtstadler könnte Außen- oder Verteidigungsministerin werden und Elisabeth Köstinger als Kanzleramtsministerin näher an Kurz heranrücken. Alma Zadic gilt als Kandidatin für das Justizressort, Leonore Gewessler könnte Umwelt erhalten.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein freut sich jedenfalls schon auf mehr Freizeit. Sie gehe davon aus, dass die neue Regierung "zu Jahresbeginn" stehen werde, sagte sie.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at