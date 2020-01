Türkis-grüne Klausur im Zeichen von Harmonie und Steuerreform

Es ging zwar nur für eineinhalb Tage ins knapp 80 Kilometer entfernte Krems, dennoch wurde der Großteil der türkis-grünen Regierungsmannschaft gestern von Bundespräsident Alexander Van der Bellen persönlich Richtung Regierungsklausur verabschiedet. Die Visite in der Hofburg war freilich nur Formalitäten geschuldet: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), sechs Minister und die beiden Staatssekretäre mussten nach Inkrafttreten des Ministeriengesetzes in ihren Funktionen angelobt werden.

Das mit korrekten Amtsbezeichnungen ausgestattete und durch die vor der Hofburg wartenden Regierungskollegen komplettierte Kabinett machte sich dann um 10.30 Uhr auf die Reise. Zwei Busse, in denen auch Medienvertreter Platz nehmen durften, waren das Verkehrsmittel der Wahl der ersten Bundesregierung mit grüner Beteiligung. Während der Fahrt wurde locker geplaudert – alles ganz harmonisch, so die Botschaft, die dann Kurz und Kogler vor Beginn der ersten Arbeitssitzung in Krems vermittelten: Er habe schon noch "genug Sauerstoff zum Atmen", versuchte der Vizekanzler den Eindruck zu zerstreuen, die ÖVP hätte in den ersten drei Wochen seit der Angelobung die Grünen mit ihren Themen erdrückt. "Unser Wille zur Zusammenarbeit wird nicht zu brechen sein", gab sich Kurz pathetisch.

Inhaltliches will das Duo erst heute präsentieren. Im Zentrum steht die "Ökologisierung des Steuersystems", wie Kurz bestätigte. Diese "Umsteuerung" müsse "wirtschaftlich vernünftig, ökologisch nachhaltig und sozial gerecht" sein, skizzierte Kogler. Wie bereits berichtet, sollen 2021 die ersten beiden Stufen der Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt werden, als Öko-Aspekt kommt eine Flugticketabgabe. Auch Maßnahmen gegen den Tanktourismus sind geplant, ob das Dieselprivileg fällt, blieb gestern offen.

Maßnahmen im Gesundheitsbereich kündigten bei einem Statement zum Coronavirus Außenminister Alexander Schallenberg (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) an: So soll bis zum Sommer ein elektronischer Impfpass die Papierversion ersetzen, zudem werden Impfpflichten für gewisse Berufsgruppen geprüft. In Sachen des aus China stammenden Virus setzten Schallenberg und Anschober auf Beruhigung: In Österreich gebe es noch keinen bestätigten Fall, auch in Europa sehr wenige, es bestehe derzeit kein Anlass zur Sorge, so Anschober.

Der erste Klausurausflug einer neuen Regierung dient aber auch dem Teambuilding – bei einer erstmals in Österreich eingegangenen Koalition umso mehr. Und so stellten einander alle Minister gestern Nachmittag gegenseitig ihre Schwerpunkte für die nächsten Monate vor. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zum Medienprogramm gehörte gestern dann ein Empfang samt anschließendem Abendessen. Heute geht es noch einmal in Klausur, bevor um elf Uhr die Ergebnisse präsentiert werden.

