Türkis-grüne Klausur für ein Jahr zum Durchtauchen

Zurück in Mauerbach: Im Juli ging es um die Strompreisbremse, diesmal um Korruptionsbekämpfung.

In Mauerbach vor den Toren von Wien lädt nun schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate das türkis-grüne Koalitionsduo Karl Nehammer und Werner Kogler zum Regierungstreffen. Anfang 2019 haben an diesem Ort Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache eine türkis-blaue Steuerreform angekündigt, die dann Monate später in den Wirren um das Ibiza-Video untergegangen ist.