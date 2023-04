Türkis-grüne Beziehungskrise mit Herbert Kickl als Paartherapeut

Es war eher ein zaghaftes Lebenszeichen einer in die Jahre gekommenen Regierung. Am Dienstagabend kündigten Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) einhellig in der "ZiB" an, Österreichs zehn Jahre alte Sicherheitsdoktrin im Lichte des Ukraine-Krieges noch heuer neu aufsetzen zu lassen. Das Projekt ist ein Kontrapunkt zu den türkis-grünen Verwerfungen der vergangenen Wochen, die dort und da bereits Spekulationen über eine Neuwahl im Herbst angeregt haben.