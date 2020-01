Türkis-Grün überlässt Mindestsicherung den Ländern

Für die VP/FP-Regierung war sie noch eines der Kernprojekte: die bundesweit „einheitliche Sozialhilfe“ anstelle der von den Bundesländern geregelten Mindestsicherung. Doch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob im Dezember zwei wesentliche Passagen des schon beschlossenen Gesetzes auf: die abgestuften Höchstsätze für Kinder, für den VfGH eine „sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien“, sowie den notwendigen Nachweis von Deutsch- oder Englischkenntnissen, um einen „Qualifizierungsbonus“ von 300 Euro zu erhalten.

Im türkis-grünen Regierungsprogramm kommt die Mindestsicherung nun gar nicht mehr vor.

Nach der ÖVP-Vorstandssitzung gestern, Freitag, ließ ÖVP-Obmann Sebastian Kurz aufhorchen: Er bestätigte, dass man vom Plan einer Vereinheitlichung der Sozialhilfe abgerückt sei. Dabei kritisierte er auch die VfGH-Entscheidung: „Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ich finde es schlecht, aber wir leben in einem Rechtsstaat, und die Entscheidung ist zu respektieren.“ Nun hätten die Länder wieder die Möglichkeit, die Mindestsicherung selbst zu gestalten, sagte Kurz.

Nur zwei Länder, Oberösterreich und Niederösterreich, beschlossen schon im Herbst ihre Ausführungsgesetze zur bundeseinheitlichen Sozialhilfe. Die restlichen sieben warteten das Urteil des Verfassungsgerichtshofs ab.

Was trotz des „Ausklammerns“ der Mindestsicherung aus dem Koalitionspakt alle Länder unter Zugzwang bringt: denn der VfGH hat nicht das gesamte, von Türkis-Blau beschlossene Sozialhilfegesetz aufgehoben, sondern besagte zwei Punkte. Abgesehen davon gilt das Bundesgesetz seit 1. Jänner.

„Verfassungskonform“ müssten die Länder also Ausführungsgesetze beschließen, die die Kritikpunkte des VfGH berücksichtigen. Oder, der Nationalrat hebt rasch das Bundesgesetz wieder auf. In Oberösterreich werde der Landtag in seiner Sitzung am 30. Jänner die Reparatur vornehmen, kündigt VP-Landessozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer an. Einfach eine Rückkehr zum Landes-Mindestsicherungsgesetz von 2016, das einen „Deckel“ vorgesehen hatte, gehe wegen der weiter gültigen Bundesregelungen nicht. (bock)

