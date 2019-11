Türkis-Grün: Startschuss mit Casino-Schatten

Zum ersten Mal treffen die Sechserteams von ÖVP und Grünen heute nicht mehr nur zum Sondieren aufeinander: Um 10 Uhr eröffnen VP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler mit ihren Steuerungsgruppen im Winterpalais des Prinzen Eugen offiziell die Koalitionsverhandlungen.

In der kommenden Woche sollen dann die Untergruppen in den einzelnen Themenbereichen eng getaktet verhandeln. Die Grünen haben gestern noch an ihren Verhandlungsteams gefeilt, heute sollen sie präsentiert werden.

Einzelne Persönlichkeiten sollen in mehreren Bereichen verhandeln, vor allem dann, wenn es sich um einander überschneidende Themen – zum Beispiel Integration und Bildung – handelt.

Die Casinos-Affäre, bei der nun auch ehemals führende Persönlichkeiten der Volkspartei im Visier der Staatsanwaltschaft sind, hat die Vorbereitungen in beiden Parteien überschattet. In den Kreisen der Grünen gab man sich bedeckt: Man müsse den Fall noch genau analysieren und abwarten, ob bzw. wie tief er in die aktuelle ÖVP hineinreiche. Einen Untersuchungsausschuss würde man aber auf jeden Fall unterstützen.

Die ÖVP gab sich gestern offiziell unbeeindruckt von der Casinos-Affäre. Man empfing am Mittwoch und Donnerstag 700 Persönlichkeiten aus der eigenen Partei, aber auch von außerhalb zu Gesprächen über wichtige aktuelle Herausforderungen für die Regierung. Die meisten der rund 50 Unterhändler standen bei der Volkspartei bereits gestern fest. So steht Ex-Justizminister Josef Moser Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in den drei Untergruppen Verfassung, Transparenz und Justiz zur Seite.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer wird im schwierigen Themenblock "Asyl und Migration" in allen Untergruppen vom Kurz-Vertrauten Stefan Steiner unterstützt, EU-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler verhandelt "EU und Internationales". In gleich vier Untergruppen im Sozialbereich (Armutsbekämpfung, Pensionen, Frauen, Familie) vertreten ist Ex-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß, Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann verhandelt die Bereiche Bildung und Forschung.