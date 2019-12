Türkis-Grün: Einigung auf das "Chefprinzip"

Sebastian Kurz und Werner Kogler haben auch am Wochenende die Verhandlungen über eine türkis-grüne Koalition fortgesetzt. Sowohl im Spitzentreffen am Samstag als auch in den Runden der Fachgruppen am Sonntag wurde das strikte Stillhalteabkommen über die Inhalte eingehalten.

Streit um die Methodik

Zumindest so viel drang nach außen: Der Streit über die Methodik in den Verhandlungen, der zu Wochenbeginn die Stimmung gedämpft haben soll, ist bereinigt, wie ein Insider den OÖNachrichten bestätigt. Demnach wollten die Grünen inhaltliche Differenzen so weit wie möglich in den Fachgruppen austragen und tunlichst lösen. Was die ohnehin schwierigen Verhandlungen noch mehr in die Länge ziehen würde, so der Einwand aus dem VP-Team. Letztlich soll sich Kogler doch zum "Chefprinzip" bekannt haben. Strittiges landet damit umgehend bei ihm und Kurz und soll dort wohl im großen Abgleich gelöst werden.

Aber auch die Grünen dürften ihre Erfolge verbucht haben. Der Spin aus der VP, wonach man kurz vor dem Abschluss stehe, wurde am Wochenende eingestellt. Weil die Grundstimmung gegenüber einem türkis-grünen Projekt in der Öffentlichkeit zunehmend besser werde, wäre es wohl auch kein Beinbruch, wenn man erst im Jänner fertig wird, hieß es nun aus der Volkspartei.

Gleichzeitig dementierten die Grünen Gerüchte, wonach man bereits auf Vorrat einen Termin für den Bundeskongress vor und einen nach Weihnachten festgesetzt habe, um rasch über einen Regierungspakt abstimmen zu können. Es gebe keine prophylaktischen Einladungen, hieß es aus der Ökopartei. Es gelte weiter das Prinzip: So schnell wie möglich, aber so lange wie notwendig verhandeln.

Dahinter steht die Erfahrung mehrerer Mitverhandler, die in Landesregierungen als grüne Juniorpartner fungieren oder fungiert haben. Sie warnen vor Koalitionsvereinbarungen, die gerade bei heiklen Themen nicht bis ins Detail ausformuliert sind. Diese Lücken seien später Zündstoff.