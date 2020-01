Türkis-Grün am Ziel: Tag der Angelobung live auf nachrichten.at

Zuvor hat die neue Regierung am Samstag eine letzte Hürde genommen: den grünen Bundeskongress. Überraschend deutlich sprachen sich dort 93 Prozent für die Koalition mit der ÖVP und das grüne Personalpaket aus (wir haben den Tag in Salzburg via Liveticker begleitet). Damit wechselt Landesrat Rudi Anschober als Sozial- und Gesundheitsminister nach Wien. Mit einem weinenden Auge, so Anschober im OÖNachrichten-Interview.

Zuversichtlich zeigte sich VP-Obmann Sebastian Kurz im Gespräch mit den OÖNachrichten: Die Koalition werde fünf Jahre halten.

Das Regierungsprogramm im Detail und als Download

im Detail und als Download Video: Exakt 100 Tage nach der Nationalratswahl wird die erste Koalition aus ÖVP und Grünen in Österreich angelobt:

Das Videostatement der scheidenden Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein gibt es hier zum Nachsehen.

