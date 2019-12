Türkis-blaue Bilanz: Prestigeprojekte gekippt, einige Duftmarken bleiben

Die jüngsten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs werfen ein schlechtes Licht auf die eineinhalbjährige Regierungszeit von ÖVP und FPÖ. Zentrale Prestigeprojekte sind verfassungswidrig, einige werden noch geprüft. Viele angekündigte Reformen wurden – zugegeben auch mangels Zeit – nicht umgesetzt. Ein Überblick, was bleibt und was nicht.

- Sicherheitspaket: Wesentliche Teile der türkis-blauen Überwachungspläne sind verfassungswidrig. Die Höchstrichter kippten in der Vorwoche den Bundestrojaner – eine Spionagesoftware – und die flächendeckende Fahrzeugüberwachung über Verkehrskameras. Beide Maßnahmen seien "unverhältnismäßig" und ein schwerer Eingriff in die Grundrechte.

- Sozialhilfe: Mit der Mindestsicherungsreform (siehe auch Bericht unten) hielt ein weiteres türkis-blaues Leuchtturmprojekt der Prüfung vor dem VfGH nicht stand. Ausgerechnet jene Punkte, die laut ÖVP und FPÖ die Attraktivität einer Zuwanderung ins Sozialsystem senken sollten (Deutschkenntnisse und gestaffelte Kinderbeträge), fielen durch. Für die türkis-grünen Koalitionsverhandlungen ist dies eine Erleichterung, war die Reform doch eines der von den Grünen meist kritisierten Projekte von Türkis-Blau.

- Kickls Ausritte: Gleich mehrere Projekte des ehemaligen Innenministers und nunmehrigen FP-Klubchefs Herbert Kickl wurden von den Nachfolgern Eckart Ratz und Wolfgang Peschorn eingestampft: Die Umbenennung der Erstaufnahmezentren für Asylwerber in Aufnahmezentren machte Ratz als erste seiner wenigen Amtshandlungen rückgängig. Die Polizeipferde schickte Peschorn in den Stall. Kickls Pläne zur Schaffung von 1,50-Euro-Jobs für Asylwerber landeten im Papierkorb.

- Rauchen in Lokalen: Auf Wunsch des Juniorpartners verzichtete die ÖVP bei Koalitionseintritt auf das eigentlich schon 2017 paktierte Rauchverbot in der Gastronomie. Nach dem Platzen der Regierung schwenkte die Volkspartei zurück, das Rauchverbot wurde gemeinsam mit allen anderen Parteien per 1. November in Kraft gesetzt.

+ Kassenreform: Der Prüfung durch die Höchstrichter im Wesentlichen standgehalten hat die Zusammenlegung der Sozialversicherung (siehe auch Seite 2). Beanstandet wurden nur Details wie die Verlagerung der Beitragsprüfung von der Sozialversicherung zur Finanz.

+ Familienbonus: Bei weitem nicht vollendet haben ÖVP und FPÖ die groß angekündigte Steuerreform, die bis 2022 Entlastungen von 6,5 Milliarden Euro hätte bringen sollen. Immerhin der bereits zu Jahresbeginn eingeführte Familienbonus und einige kleinere Steuererleichterungen vorwiegend für Unternehmer sind sich ausgegangen.

+ Arbeitszeitflexibilisierung: Trotz massiver Kritik umgesetzt hat Türkis-Blau die Möglichkeit zur Einführung eines Zwölf-Stunden-Tags und der 60-Stunden-Woche ohne Einbindung des Betriebsrats.

+ Härte an Schulen: Bildungspolitisch haben ÖVP und FPÖ Akzente gesetzt: Sowohl Noten wie auch das Sitzenbleiben wurden an Volksschulen wieder eingeführt. Auch die Deutschförderklassen, in denen Schüler ohne ausreichende Sprachkenntnisse bis zu zwei Jahre separat unterricht werden, gehören zu den Prestigeprojekten. Andere wackeln dagegen (siehe nächster Punkt).

+/- Kopftuchverbot: Das an Volksschulen eingeführte Verbot von Kopfverhüllungen wird noch ein Fall für den VfGH. Die Islamische Glaubensgemeinschaft will noch heuer eine Klage einbringen.

+/- Karfreitags-Feiertag: Noch einmal befasst werden die Höchstrichter auch mit dem Karfreitag. Die türkis-blaue Regelung, wonach bei Bedarf für diesen "persönlichen Feiertag" Urlaub genommen werden muss, wollen die evangelischen Kirchen anfechten.

+/- Familienbeihilfe: Die seit Jahresbeginn geltende Indexierung für im Ausland lebende Kinder dürfte die EU-Kommission demnächst vor den Europäischen Gerichtshof bringen.

+/- Verhandlungsmasse: Sollten sich ÖVP und Grüne auf eine Koalition einigen, könnte die ÖVP gezwungen sein, manch türkis-blaues Projekt zu opfern. Den Grünen gar nicht grün ist etwa Tempo 140 auf einigen Autobahnteilstrecken oder aber die Verstaatlichung der Asylrechtsberatung, die mit Jänner starten soll. Andererseits hat die ÖVP zuletzt schon bei Asylwerbern in Lehre nachgegeben, die ihre Ausbildung in Österreich nun vor einer etwaigen Abschiebung beenden dürfen.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at