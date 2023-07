" Türkei hat vor, eines Tages Mitglied der EU zu sein"

Ozan Ceyhun, seit 2020 türkischer Botschafter in Österreich

Im Zuge des NATO-Gipfels in Vilnius ließ der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor zwei Wochen mit der Forderung aufhorchen, die EU solle die Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnehmen.

Nun greift auch der türkische Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, im Gespräch mit der Austria Presse Agentur dieses Thema auf. Die Türkei habe den Wunsch, dass es rasch zu entsprechenden Verhandlungen mit der EU komme. Und auch das Ziel bekräftigt Ceyhun: "Klar, die Türkei hat vor, eines Tages Mitglied der Europäischen Union zu sein."

Innenpolitik Innenpolitik Kommentar: Türkische Avancen Die EU und die Türkei, ein neuer Anlauf? von Wolfgang Braun Kommentar: Türkische Avancen

Die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche sollte auch kein Problem für Länder wie Österreich sein, die eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ablehnen, so Ceyhun. "Verhandlungen – das heißt ja nicht, dass wir morgen Mitglied sind. Aber bei den Verhandlungen kann man auch über Probleme reden und Lösungen finden", argumentierte der türkische Botschafter in Wien.

Zugleich betonte Ceyhun, dass die Europäische Union mit der Türkei künftig "ganz anders als heute umgehen muss". Diesbezüglich verwies er auf die Rolle seines Landes als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine, in der Flüchtlingsfrage oder auch als Energielieferant. Ceyhun hob bei dieser Gelegenheit auch die Rolle der Türkei bei der Fortsetzung des jüngst von Russland aufgehobenen Getreideabkommens hervor. Entsprechend müsse er in Richtung EU feststellen, "dass es bei der neu entstehenden Weltordnung sehr wertvoll sein könnte, die Türkei auch mit dabei zu haben".

"Befreundete Staaten"

Betont positiv bewertete Ceyhun die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich: "Wir sind zwei befreundete Staaten, und das bleibt immer so." Es gebe von der höchsten Regierungsebene abwärts "von beiden Seiten einen sehr guten Dialog", betonte der Diplomat.

Angesprochen auf die umstrittenen Ausschreitungen in Wien-Favoriten am Abend der türkischen Präsidentschaftswahl äußerte Ceyhun Verständnis dafür, "dass einige Menschen das nicht gut gefunden haben". "Wir sollten darüber reden, und dafür biete ich auch meine Zusammenarbeit an."

Zur Person

Ozan Ceyhun ist seit Februar 2020 türkischer Botschafter in Österreich. Ceyhun, geboren 1960, wuchs in Istanbul auf, er emigrierte nach dem Militärputsch 1980 zuerst nach Österreich und dann nach Deutschland. In Deutschland war er bei den Grünen tätig, wechselte 2000 aber zur SPD, für die er auch Europa-Abgeordneter war. Ceyhun ist türkisch-deutscher Doppelstaatsbürger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper