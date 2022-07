Finale mit Beschluss der Digital-Uni und einer Kanzler-Entschuldigung

Am letzten Sitzungstag des Nationalrats vor der Sommerpause war gestern zunächst Karl Nehammer (VP) am Wort. Und der Bundeskanzler überraschte in der „Fragestunde“ mit einer Entschuldigung für eine von seiner Staatssekretärin Claudia Plakolm (VP) übernommene Beantwortung einer Dringlichen Anfrage an ihn. Plakolm hatte am 15. Juni den Großteil der mehr als 30 Fragen der FPÖ zu türkisen Skandalen und Finanzflüssen unbeantwortet zurückgewiesen.

„Diese Anfragebeantwortung war nicht in dem Sinne, wie Sie es als Abgeordnete verdienen“, so Nehammer. Er nehme die Schuld dafür auf sich und werde die Antworten schriftlich nachreichen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) Bild: APA/Roland Schlager

Offensiver trat Nehammer dem durch einen aktuellen Rechnungshofbericht gestützten Vorwurf entgegen, wonach die von Türkis-Blau durchgesetzte Kassenfusion hin zur ÖGK ein Riesenflop gewesen sei. Dass es statt der von Amtsvorgänger Sebastian Kurz (VP) angekündigten Patienten-Milliarde zunächst Mehrkosten gegeben habe, sei „nicht zu bestreiten“. Nehammer sprach von einer „Effizienzreform“, dabei gebe es eben „hohe Anschubfinanzierungen“.

Historisches Ja zur Digital-Uni

Am späten Nachmittag stand im Plenum schließlich eine Abstimmung von wissenschaftspolitisch historischer Bedeutung für Oberösterreich auf dem Programm: Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ wurde das Gründungsgesetz für die neue Linzer Digital-Universität beschlossen, die ab 2023/24 unter dem Namen „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) den Betrieb aufnehmen soll.

Bildungsminister Martin Polaschek (VP) sah darin einen „wesentlichen Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung der österreichischen Wissenschafts- und Forschungslandschaft“. Der Endausbau der neuen Einrichtung soll 2036/2037 mit 6300 Studierenden erreicht sein. In der Begutachtungsphase hatte es an dem Gesetzesentwurf erhebliche Kritik gegeben. Skepsis war auch gestern noch zu spüren, selbst in den Regierungsfraktionen: Grünen-Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger meinte, dass man zustimme, sei „dem Koalitionsfrieden geschuldet“.

Streit um Namenspatron

Uneinigkeit gab es zwischen VP und Grünen auch, wer Namenspatron für die Uni werden solle: In den Reihen der ÖVP forcierte man die Mathematikerin Olga Taußky. „Nach einem Mathematiker werden wir es sicher nicht nennen“, konterte Blimlinger. Es müsse eine Person aus der Digitalkunst sein.

SPÖ und Neos stimmten gegen das Gründungsgesetz. SP-Mandatarin Andrea Kuntzl sprach von einem „Wahlkampfzuckerl“ des einstigen VP-Kanzlers Sebastian Kurz. Bis heute seien zu viele Fragen offen: „Das Parlament weiß eigentlich heute nicht, was es beschließen soll.“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger bezeichnete es wiederum als „befremdlich“, dass auch oberösterreichische Abgeordnete von SPÖ und Neos gegen das Gesetz gestimmt haben.