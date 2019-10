Tschechischer Atomausbau "mit allen Mitteln"

"Wir müssen das durchsetzen, selbst wenn wir europäisches Recht brechen müssten": Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will den Bau neuer Atomreaktoren "mit allen Mitteln" erreichen, wie er am Mittwoch in Prag sagte. Offen ließ er, ob sich die Aussage auf die Prüfung der Umweltverträglichkeit, die Frage staatlicher Beihilfen oder andere EU-Vorgaben bezog. Die Regierung plant, den Anteil der Atomkraft am Strommix bis 2040 auf die Hälfte zu erhöhen.

Ähnliche Töne schlug der tschechische Industrieminister Karel Havlicek an und pries die Atomkraft als Beitrag zum Klimaschutz. Gegenüber Prager Medien erklärte er, neben den zusätzlichen Reaktorblöcken in Dukovany auch neue Reaktoren am Standort Temelin bauen zu wollen. Havlicek bezeichnete es als "völlig unrealistisch", Kohle durch erneuerbare Energieträger und durch Gas zu ersetzen. "Ich bin mir fast sicher, dass wir einen Ausbau Temelins nicht vermeiden können." Dieser sei "notwendig", um die Klimaziele zu erreichen.

Österreichs aktuelle Bundesregierung müsse nun "vehement gegen die Atombedrohung vorgehen", forderte Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne). Es müssten alle politischen und rechtlichen Handlungsmöglichkeiten genutzt werden. Die tschechischen Regierungsmitglieder "zimmern sich eine Scheinwelt, die es nicht gibt", verurteilte Anschober die tschechischen Aussagen zum Klimaschutz.

Die stellvertretende VP-Klubchefin und Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger sagte, die Atomausbaupläne seien der nächste Schritt einer "fehlgeleiteten Energiepolitik". Wer wie Havlicek ernsthaft behaupte, dass man nicht in Solarenergie investieren könne, habe sich "zu wenig mit erneuerbaren Energien befasst".

FP-Umweltsprecher Walter Rauch forderte ein EU-Einschreiten gegen die tschechischen "Atomfantasien". Gerda Weichsler-Hauer (SP), Dritte Landtagspräsidentin, wies Aussagen, Temelin auch gegen EU-Recht ausbauen zu wollen, als "unwürdig" zurück.

