Trump will Kurz bald wieder treffen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) absolviert derzeit eine Reihe von hochkarätigen Treffen, und ein ganz besonderes zeichnet sich seit gestern ab: US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er Kurz bald wieder treffen wolle. "Ich war besonders erfreut, Sie im vergangenen Februar im Weißen Haus begrüßen zu können, und freue mich darauf, Sie schon bald wieder zu treffen", zitierte der US-Botschafter Trevor Traina eine Botschaft des Präsidenten auf Twitter.

Traina hatte Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (VP) in Wien getroffen und ihnen zur "historischen Koalitionsregierung" mit den Grünen gratuliert. Auf Twitter schrieb Traina: "Die Beziehung zwischen Österreich und den USA – niemals stärker." Kurz war 2019 Österreichs erster Kanzler seit gut 13 Jahren, der einen US-Präsidenten besucht hat.

Gestern war Arnold Schwarzenegger bei Kurz (und bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen) in Wien zu Gast. Sie besprachen erste Details des "Austrian World Summit", der am 26. Mai wieder in der Hofburg stattfinden wird. Organisator Schwarzenegger betonte, dass beim Kampf gegen den Klimawandel gehandelt werden müsse.

Auch gestern empfing Kardinal Christoph Schönborn Kurz erstmals seit dem Antritt der neuen Regierung. Schönborn bezeichnete es als "gutes Zeichen", dass sich zwei Parteien mit sehr unterschiedlichem Profil verständigen konnten, einen gemeinsamen Weg zu gehen.

Anfang nächster Woche wird Kurz nach Berlin reisen. Dort stehen ein Arbeitsgespräch mit Kanzlerin Angela Merkel sowie Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm.