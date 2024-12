Trotz Spardrucks: Oberösterreich und Salzburg fordern mehr Geld

LINZ/SALZBURG. Mit Jahreswechsel übergibt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz an seinen Partei- und Amtskollegen in Salzburg, Wilfried Haslauer. Die Landeshauptmänner von Oberösterreich und Salzburg eint so einiges. Beide vertreten Bundesländer, die zu den Nettozahlern in der föderalen Struktur Österreichs zählen. Und beide drängen zunehmend auf eine Veränderung der Aufteilung des Steuerkuchens.