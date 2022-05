Trotz negativer Geburtenbilanz leben in Österreich um 46.000 Menschen mehr

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mit seiner Forderung nach niedrigeren Hürden für Einbürgerungen die Diskussion um die österreichische Staatsbürgerschaft neu entfacht. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) will an den im EU-Vergleich sehr strengen Regeln "nichts aufweichen", wofür es Widerspruch vom grünen Koalitionspartner gibt.

Laut Statistik Austria wurden in den vergangenen zehn Jahren nur 0,6 Prozent der Nichtösterreicher eingebürgert. Passend zur aktuellen Debatte legten die Statistiker am Dienstag die aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung für 2021 vor. Die Bevölkerung ist alleine durch Zuwamnderung gewachsen.

46.265 Menschen

Demnach hat sich die Anzahl der in Österreich lebenden Menschen im Laufe des Vorjahres um 46.265 auf 8.978.929 erhöht (siehe Grafik). Das entspricht der Einwohnerzahl von Wiener Neustadt, der zweitgrößten Stadt von Niederösterreich. Im Zuge der Fluchtbewegung aus der Ukraine wurde heuer bereits Mitte März die Neun-Millionen-Marke überschritten.

Das anteilsmäßig stärkste Bevölkerungswachstum nach Bundesländern verzeichnete Oberösterreich, wo zum Jahresende 1.505.140 Einwohner (plus 0,64 Prozent) gezählt wurden.

Der Anstieg (im Bundesschnitt um 0,52 Prozent) war ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen, die 2021 ein ähnliches Niveau wie vor der Pandemie erreicht hat. Im Saldo standen im Vorjahr 154.202 Zuwanderern aus dem Ausland 101.714 Menschen, die Österreich verlassen haben, gegenüber. Das ergibt ein Plus von 52.488 Personen. 2020 lag das Plus bei 40.064 Personen.

Am 1. Jänner 2022 lebten insgesamt 1.586.709 Menschen mit nicht-österreichischer Nationalität im Land, um 55.637 mehr als ein Jahr davor. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger an der Gesamtbevölkerung stieg von 17,1 auf 17,7 Prozent an.

Die größten Zuwanderungsgruppen waren Syrer (plus 12.721 Personen) und deutsche Staatsangehörige (plus 8354 Personen), gefolgt von Kroaten (plus 5511), Rumänen (plus 4594) und Ungarn (plus 1930).

Hauptziel Wien

Auf Ebene der Bundesländer blieb Wien das wichtigste Ziel der internationalen Zuwanderung. 22,8 Prozent des Wanderungssaldos 2021 entfielen auf die Bundeshauptstadt (plus 11.984 Personen). Ebenfalls hohe Wanderungsgewinne aus dem Ausland verzeichneten Oberösterreich (plus 8957 Personen), Salzburg (plus 7437 Personen) und Niederösterreich (plus 7340 Personen).

Erfreulich ist die Meldung der Statistiker, wonach 2021 die Zahl der Geburten mit 86.078 zum dritten Mal hintereinander gestiegen ist (plus drei Prozent). Im Bundesländervergleich verzeichnete das Burgenland (plus 6,7 Prozent) den größten Zuwachs bei den Geburtenzahlen. Oberösterreich landete mit plus 3,3 Prozent im Mittelfeld auf Platz fünf.

Dennoch fiel die Geburtenbilanz auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit einem Minus von 5884 negativ aus. Den 86.078 Neugeborenen standen 91.962 Todesfälle gegenüber.

Das sind um 10,3 Prozent mehr als 2019, dem letzten Jahr vor der erhöhten Mortalität im Zusammenhang mit den Covid-19-Erkrankungen. Ebenfalls negativ ist die Geburtenbilanz 2020 mit minus 7996 ausgefallen. Das letzte Plus gab es im Jahr 2019 als es um 1566 mehr Geburten als Sterbefälle gab.