Trio vereinbart Corona-Stiftung: Israel, Österreich und Dänemark kooperieren

Zumindest das Wetter war ähnlich: Wolkenverhangen präsentierte sich gestern der Himmel in Wien wie in Jerusalem. Während im parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Wien allerdings von der Opposition das "System Kurz" kritisch unter die Lupe genommen wurde (siehe Seite 3), wartete in Israel ein freundlicher Empfang auf den türkisen Bundeskanzler.

Bei der eintägigen Visite von Sebastian Kurz und seiner dänischen Amtskollegin Mette Frederiksen bei Premier Benjamin Netanjahu wollten die drei Staatschefs Kooperationen bei Forschung und Entwicklung künftiger Corona-Impfstoffe fixieren. Und Netanjahu rühmte sein Land angesichts fast vier Millionen bereits geimpfter Israelis (davon 2,5 Millionen mit zwei Dosen) als "Modell für die Welt" und präsentierte den Gästen aus der EU auch einen Grünen Pass. Seit Februar bestätigt dieser digitale Impfpass eine Corona-Impfung oder auch eine durchgemachte Infektion.

In der EU ist ein ähnlicher Grüner Impfpass bis zum Sommer geplant – Kurz hatte sich als einer der Ersten in der EU dafür ausgesprochen. Bei der Impfstoffproduktion wollen sich er und Frederiksen allerdings nicht mehr auf die EU verlassen. Es brauche auch weltweite Kooperationen, so Kurz.

Jährliche Durchimpfung nötig

Zumal es mit einem einmaligen Impfdurchgang heuer nicht getan sein werde, verwies Kurz auf längerfristige Perspektiven: "Experten rechnen damit, dass wir auch in den kommenden Jahren jeweils zwei Drittel der Bevölkerung, also über sechs Millionen Österreicher, jährlich impfen müssen." Darauf müsse man sich vorbereiten.

Vereinbart haben Israel, Österreich und Dänemark, gemeinsam eine mit rund 50 Millionen Euro dotierte Stiftung zur Bekämpfung von Covid-19 zu gründen. Schwerpunkte sollen neben der "Erforschung von Impfstoffen zweiter Generation", so Kurz, auch Impfstoffproduktion und Entwicklung von Medikamenten sein. Das Trio muss kein exklusiver Kreis bleiben: Auch andere Länder könnten sich beteiligen, sagte Netanjahu, ein Zeitplan wurde allerdings nicht präsentiert.

Schon heute könnte ein Ausbau der Kooperation auch mit der EU Thema sein: Der für die Impfung zuständige EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ist zu Gast bei Kurz in Wien, eigentlich um über die europäische Produktion zu sprechen. Aus Frankreich hatte es bereits scharfe Kritik an dem Alleingang von Kurz und Frederiksen gegeben. Gestern kündigte Novartis an, nach Zulassung einen Teil des Curevac-Impfstoffs in Österreich zu produzieren (Details siehe Wirtschaftsteil).

Kritik an der Kurz-Visite kam von der FPÖ: "Am Abend wird der Faule fleißig", ätzte Parteichef Norbert Hofer über das "Versagen" der europäischen Impfstoffbeschaffung und die zu spät anlaufenden Bemühungen des Kanzlers.

